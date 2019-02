Calciomercato Fiorentina, Semplici sogna il ritorno

CALCIOMERCATO FIORENTINA SEMPLICI SPAL / Domenica gara importante per la corsa alla salvezza e per quella all'Europa tra Spal e Fiorentina. Match molto particolare per i protagonisti in campo.

Leonardoinfatti è stato allenatore della Primavera viola tra il 2011 e il 2014 e nel 2008-2009 alha allenato Enrico, con Federico, oggi stella dei gigliati, che faceva da raccattapalle. Come riportato sul 'Corriere dello Sport', Semplici culla da sempre il sogno di sedere sulla panchina viola. Per ora, solo una suggestione, non è detto che per il futuro non si possa riparlarne.