NAPOLI FERRARA JUVENTUS / Il Napoli è pronto a rituffarsi in Europa, dando l'assalto all'Europa League. Lo storico ex Ciro Ferrara, nel trentennale della Coppa Uefa conquistata con gli azzurri, racconta alla 'Gazzetta dello Sport': "Non riuscivo a credere di aver segnato un gol decisivo in finale su assist di Maradona. Oggi il Napoli mi sembra attrezzato per arrivare in fondo.

E' un'occasione da non farsi sfuggire, anche sesaranno avversari molto duri.ha voluto spronare i compagni, mollare la tensione in campionato sarebbe un brutto segnale. Anche se per lo scudetto è durissima, lanon lascia niente. Fatturati e investimenti a parte, i bianconeri si sono strutturati a livello societario, hanno uno stadio di proprietà e un centro sportivo eccellente, basta questo a descrivere il gap.è una garanzia dentro e fuori dal campo, i paragoni consono sbagliati.? Ha le capacità per portare la fascia di capitano, ma deve ritrovarsi".