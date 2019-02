CALCIOMERCATO ROMA MAZZOCCHI ZANIOLO MESSI / È sulla bocca di tutti, e non può essere altrimenti quando a 19 anni diventi il giocatore italiano più giovane a realizzare una doppietta nella storia della Champions League/Coppa Campioni.

Nicolòè l'uomo del momento, in casa Roma e non solo, e per lui si scomodano già paragoni molto, molto importanti.

Dopo le due reti decisive contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions, a fine partita è il giornalista 'Rai' Marco Mazzocchi, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, ad esaltare così il talento giallorosso: "Ok, la sparo grossa: oggi non scambierei Zaniolo (20 anni) con Messi (32 anni). È grossa, lo so. Ma forse meno di quanto sembri".

