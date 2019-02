CALCIOMERCATO MILAN ANDRE' SILVA SIVIGLIA / Dopo un'annata poco brillante al Milan, si è ritrovato al Siviglia. Andrè Silva si racconta in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia del match di Europa League con la Lazio. "Qui all'Europa League ci tengono particolarmente, la Lazio è una squadra che gioca bene ma noi andremo a Roma per fare la nostra partita e vincere".

Sulla sua esperienza al Siviglia, chiarisce: "Io sono un giocatore del Milan, dalla società mi scrivono e mi dicono che sto facendo un buon lavoro. Normale che vogliano tutelare il loro investimento. Al futuro per ora non penso, altrimenti mi distraggo. Ma è chiaro che se devo scegliere se restare qui e giocare oppure tornare a Milano e non farlo, è chiaro che preferisco giocare. Qui ho sentito fiducia da subito, in Italia è andata diversamente. Il passato è passato, ma nel calcio non sei da solo: hai bisogno anche di qualcuno che ti metta in condizione di fare le cose".