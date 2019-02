Calciomercato Milan, la strategia per Bakayoko in saldo

CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO / Riparte dalle conferme il calciomercato Milan, che come primo obiettivo ha quello di blindare gli elementi portanti già in rosa.

Giorni caldi per i rinnovi, dunque, ma anche per la conferma di Tiemoué, rinato in rossonero e diventato perno del centrocampo di mister Gennaro. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI

Arrivato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro, Bakayako ha già chiarito la sua intenzione di restare a Milano al termine della stagione e proprio su questo farà leva il piano del Milan che vuole trattenerlo. Come riferisce 'Tuttosport', Leonardo e Maldini stanno già lavorando ad una nuova intesa puntando proprio sulla volontà del calciatore, disposto anche a ridursi l'ingaggio, e sulla rivalutazione dovuta al lavoro fatto da Gattuso ed il Milan. L'obiettivo è quello di poter arrivare alla stretta di mano a quota 30 milioni di euro più bonus, mentre in Inghilterra parlano di un possibile scambio con Kessie.

