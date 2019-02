CALCIOMERCATO INTER ICARDI SPALLETTI MAROTTA WANDA NARA / Il summit atteso c'è stato ieri ad Appiano Gentile tra Luciano Spalletti e Beppe Marotta. L'allenatore e l'ad dell'Inter si sono incontrati dopo quanto accaduto a Parma, con il tecnico che aveva spronato la dirigenza a trovare l'accordo per il rinnovo di Mauro Icardi. Clima disteso tra i due e un interesse comune: quello di tutelare la squadra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', i due avrebbero deciso di allearsi per il bene della squadra ed evitare di prestare il fianco alle intemperanze verbali di Wanda, che non solo sta tenendo banco nella questione del prolungamento del contratto del numero 9 ma creando anche qualche malumore nello spogliatoio tra i compagni del capitano. Compiti ben distinti d'ora in poi: Spalletti concentrato sul campionato e l', Marotta e gli altri dirigenti sulle questioni contrattuali.