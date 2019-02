Calciomercato Juventus, 80 milioni per Zaniolo

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZANIOLO / Adesso anche l'Europa ha definitivamente scoperto Nicolò Zaniolo.

La doppietta decisiva nell'ottavo di finale d'andata di Champions League contro il Porto consacra a livello continentale il nuovo gioiello dellache fa già impazzire il calciomercato . Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI

Da settimane, infatti, il trequartista classe '99 ha attirato le attenzioni di tutti i più grandi club, a partire dalla Juventus che per bocca dello stesso direttore sportivo Fabio Paratici, in tribuna ieri sera all'Olimpico, ha confermato il proprio interesse dopo aver tra l'altro appuntato il suo nome nel famoso 'pizzino' ritrovato al ristorante con i nomi degli obiettivi e dei nomi caldi per il mercato bianconero. Un pizzino che, scrive il 'Corriere della Sera', va già aggiornato: Paratici aveva scritto su Zaniolo una valutazione da 40 milioni di euro che secondo il quotidiano ad oggi basterebbero forse per la metà del gioiello romanista.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui