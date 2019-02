CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA SALAH / Un nuovo colpo 'alla Cristiano Ronaldo' per l'estate di calciomercato Juventus. È questo il piano della dirigenza bianconera che dopo Ramsey non intende fermarsi e, anzi, punta ad attrarre sempre più stelle internazionali. Ed allora chi meglio del 'Ronaldo d'Egitto'? La bomba sganciata dal 'Guardian' ha fatto in poche ore il giro del pianeta, rimbalzando e trovando conferme nei paesi arabi e qui in Italia: la Juventus è su Mohamed Salah. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Juventus, Dybala per Salah: il piano

Dicevamo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Anche in Italia arrivano conferme, ad esempio il giornalista di 'Rai Sport' Paolo Paganini che parla di Salah come primo, vero obiettivo della prossima sessione per i bianconeri. Costo dell'operazione? Quasi tutti d'accordo nel fissarlo a quota 200 milioni di euro, il doppio di quanto speso dalla Juventus per Cristiano Ronaldo ed inferiore solo al trasferimento di Neymar al Psg. Cifra enorme, ma che secondo 'Tuttosport' la dirigenza juventina vorrebbe ridimensionare almeno nella parte cash inserendo nella trattativa Paulo, da tempo al centro di voci che lo danno come possibile partente a fine stagione. Cederlo solamente per far cassa potrebbe non essere ben visto, liberarlo in direzioneaggiungendo 50 milioni di euro per arrivare a Salah sarebbe la soluzione studiata per accontentare tutti e continuare il processo di espansione. Salah, non va dimenticato, nei paesi arabi è popolare quanto CR7.