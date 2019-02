MANCHESTER UNITED PSG VERRATTI / Il Psg batte il Manchester United 2-0 ma l'infortunio di Verratti, oltre a quelli che hanno portato al forfait di Neymar e Cavani, getta qualche ombra a Parigi. A tranquillizzare tutti ci pensa lo stesso centrocampista abruzzese che su 'Sky' svela l'entità del problema fisico: "Non è nulla di grave.

Non ho fatto molti allenamenti, è stata una gara dal ritmo elevato ed era difficile tenere i novanta minuti. Ho resistito finché potevo, poi non ce la facevo più. Non è niente di grave e di questo sono contento".

Verratti poi analizza il match: "Abbiamo preparato la gara benissimo, il mister ci ha semplificato la vita a tutti. Abbiamo fatto una grande partita anche se manca ancorail ritorno: fare due gol in trasferta comunque è molto importante".

