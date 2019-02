ROMA PORTO CRISTANTE / Nel postpartita di Roma-Porto, Bryan Cristante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in zona mista: "Il loro gol è stato fortunato, l'importante era vincere qua in casa.

Nel finale, essendo in vantaggio, siamo stati più difensivi, anche se con qualche ripartenza abbiamo cercato di fare il terzo gol, ma l'importante era portare a casa la vittoria.è un grande giocatore e quando è in campo si fa sempre sentire. I tifosi? E' sempre bello giocare con uno stadio così. Dobbiamo dimostrare in ogni partita se siamo guariti. Per questa partita lo siamo, ora dobbiamo dimostrarlo anche alla prossima".