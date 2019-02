CALCIOMERCATO PSG BUFFON / "Adesso non ci penso".

Così ha risposto Buffon, dopo la vittoria in Champions contro il Manchester United, a proposito del possibile rinnovo per un'altra stagione col Paris Saint Germain. "Io voglio solo essere utile alla squadra in campo e, ogni tanto se serve, anche fuori", ha aggiunto e concluso il portiere 41enne che, nel suo contratto col club francese, ha una opzione per il rinnovo fino al 2020.