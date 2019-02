CHAMPIONS LEAGUE ROMA PORTO ZANIOLO / Zaniolo protagonista assoluto, con una doppietta, di Roma-Porto, terminata 2-1 in favore dei giallorossi.

Da stasera è il più giovane calciatore nella storia del calcio italiano ad aver realizzato una doppietta in: "Sono felicissimo, è una serata memorabile - le sue parole ai microfoni di 'Sky Sport' - Ora c'è il ritorno e quindi non bisogna abbassare la guardia. Abbiamo preparato la partita per non concederli niente - ha aggiunto - Ho corso tanto ma sono felice di farlo. Esultare sotto la Curva Sud è una emozione unica che non so nemmeno descrivere".