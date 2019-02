CHAMPIONS LEAGUE ROMA PORTO ZANIOLO / La Roma batte il Porto per 2-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Vittoria importante per gli uomini di Di Francesco ma il gol subito tiene tutto aperto in vista del ritorno. Primo tempo equilibratissimo, con una sola vera grande palla gol per la Roma, con Dzeko che colpisce il palo sottomisura con deviazione di Casillas.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nella ripresa, i giallorossi alzano i ritmi, Casillas si salva ancora su Cristante e Pellegrini, poi entra in scena. Al 70', diagonale secco, poi al 76' tap in dopo il palo colpito dal limite ancora da Dzeko. Olimpico però parzialmente gelato poco dopo, al 79', con un rimpallo fortunoso che liberaper il gol del Porto. Dragoes che poi nel finale convanno vicinissimi addirittura al pari, anche seha l'occasione del tris. Tra tre settimane, allo stadio Do Dragao, sarà battaglia.