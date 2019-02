CHAMPIONS MANCHESTER UNITED PSG / Più forte degli infortuni il Psg che espugna l'Old Trafford e mette un'ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale di Champions League: senza Neymar e Cavani, Tuchel nel corso del match contro il Manchester United perde anche Verratti per infortunio ma trova i gol di Kimpembe e Mbappè.

Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato nella ripresa il Psg cambia ritmo e in sette minuti mette in cassaforte la vittorie: al 53' èa battere de Gea con una conclusione da distanza ravvicinata su calcio d'angolo. Al 60' tocca aprendersi la scena: tap-in vincente su assist di Di Maria. Nel finale espulso Pogba per doppia ammonizione a rendere ancora più nera la notte dei 'Red Devils'. Due a zero per il Psg che vede i quarti di Champions.

MANCHESTER UNITED-PSG 0-2: 53' Kimpembe (P), Mbappè (P)

