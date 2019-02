PAGELLE TABELLINO ROMA PORTO / La Roma ha vinto 2-1 il match contro il Porto valevole per l'andata degli ottavi di Champions. Giallorossi trascinati da Dzeko e soprattutto Zaniolo, autore dei due gol e di una prestazione davvero importante. Di Adrian Lopez la rete che tiene in vita i portoghesi in vista della sfida di ritorno. Ecco le pagelle dei protagonisti della partita andata in scena all'Olimpico.

ROMA

Mirante 6 - Prova da portiere affidabile, non fa rimpiangere Olsen. Non può nulla sul gol di Adrian Lopez.

Florenzi 6 - Cresce nella ripresa dando un buon contributo alla fase offensiva.

Manolas 5,5 - Bene nel primo tempo, mentre nel secondo si fa anticipare da Adrian Lopez nell'azione del gol del Porto siglato dallo stesso spagnolo.

Fazio 6 - Un errore grave e un grande assist per Dzeko nel primo tempo, poco reattivo sull'1-2 del Porto.

Kolarov 6,5 - Solito contributo di esperienza e personalità, nonostante non sia al meglio.

Cristante 5,5 - In ombra nel primo tempo, benino nella ripresa. Può e deve fare di più lì in mezzo al campo / Nzonzi dall'81' s.v.

De Rossi 7 - Dà tutto stringendo i denti fino alla fine. Imprescindibile.

Pellegrini 6,5 - Sale di ritmo e intensità nel secondo tempo. Gli manca ancora continuità all'interno della gara stessa.

Zaniolo 8 - Due gol, il primo davvero di qualità, al primo ottavo di Champions. Fisico, tecnica, personalità, davvero un predestinato. E a Milano non possono che crescere i rimpianti... / Santon dall'87' s.v.

Dzeko 7,5 - Consueto enorme gioco per la squadra. Sfortunato nel primo tempo con il palo, nel secondo sale in cattedra fornendo l'assist a Zaniolo per l'1-0.

Senza contare che il bis del trequartista arriva dopo il suo tiro finito nuovamente sul palo.

El Shaarawy 6,5 - Si dà un gran da fare stando sempre nel vivo della partita e della manovra offensiva / Kluivert dall'89' s.v.

All. Di Francesco 7 - Presenta una squadra un po' contratta, nell'intervallo dà sicuramente la scossa e in campo si presentano calciatori pià motivati e decisi a fare loro la partita. Scelte indovinate, peccato per il gol di Adrian che tiene i giochi apertissimi in vista del ritorno a Oporto.

PORTO

Casillas 6 - Un paio di ottimi interventi e zero responsabilità sui due gol di Zaniolo.

Militao 7,5 - Prestazione di grandissimo livello. Difensore completo, sicuramente da top club.

Pepe 5 - Un po' lento e macchinoso. il meglio l'ha già dato e si vede.

Felipe 5,5 - Bene col pallone fra i piedi, molto meno quando deve fare il suo mestiere.

Telles 5 - Buon primo tempo, male il secondo. Si perde Zaniolo nell'1-0.

Danilo Pereira 5,5 - Sottotono rispetto agli standard.

Fernando 5,5 - Non fa meglio di Pereira. Andre Pereira dal 76' 6

Herrera 6,5 - Un combattente, a volte predica nel deserto.

Otavio 5 - Prova incolore. Ci si aspettava di più / Hernani dall'84' s.v.

Tiquinho Soares 6,5 - Innesca con poca continuità la manovra offensiva, ma è lui a dare l'assist ad Adrian per l'1-2.

Brahimi 6 - Buona prova fino al momento del cambio per infortunio. Adrian dal 68' 7 - Entra e poco dopo segna il gol (non facile come molti pensano) che tiene in vita il Porto. Impossibile chiedergli di più.

All. Conceiçao 5,5 - Squadra troppo nervosa, come lui, nella ripresa. Battibecca con Di Francesco, poi la fortuna gli gioca a favore e così può ancora giocarsi la qualificazione ai quarti nella gara di ritorno.

Arbitro: Makkelie 6 - Prende le decisioni giuste senza ergersi a padrone del match.

TABELLINO

ROMA-PORTO 2-1



ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini (81' Nzonzi); Zaniolo (87' Santon), Dzeko, El Shaarawy (89' Kluivert). All. Di Francesco.

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Filipe, Pepe, Telles; Otavio (83' Hernani), Danilo, Herrera; Fernando (76' Pereira), Tiquinho, Brahimi (68' Adrian). All. Conceiçao.

ARBITRO: Makkelie (NED)

MARCATORI: 70' e 76' Zaniolo, 79' Adrian Lopez

AMMONITI: Herrera, El Shaarawy

