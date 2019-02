NAPOLI ALBIOL / Il difensore del Napoli, Raul Albiol, è stato operato oggi a Londra per la pulizia del tendine rotuleo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Su Twitter, il collega Carlospiega che l'assenza del difensore spagnolo sarà piuttosto lunga: tempi di recupero infatti stimati in due mesi circa. Carlo Ancelotti dovrà dunque fare a meno di lui per diverse partite in una fase cruciale della stagione. Rientro previsto per metà aprile.