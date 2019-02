ROMA PORTO STRISCIONE KOLAROV / Pace non è fatta: una parte dei tifosi della Roma non ha perdonato Aleksandar Kolarov e lo ha dimostrato nel corso dell'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto.

Per qualche minuto, infatti, è stato esposto in Curva Sud uno striscione contro il terzino serbo: "Kolarov bastar..." la scritta comparsa allo stadio contro il calciatore capitolino.

Kolarov era stato difeso ieri in conferenza stampa da Daniele De Rossi ("I tifosi si fidino di me, è un grande professionista. Non è romanista fin da piccolo, ma dà sempre tutto quello che può, giocando anche quando è in difficoltà"): parole che non hanno evidentemente avuto effetto.

