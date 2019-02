CALCIOMERCATO BOLOGNA OWKONWKO / Una cessione ufficiale per il Bologna: a mercato italiano ormai chiuso, il club emiliano ha annunciato il prestito al Montreal di Orji Okwonkwo.

Questo il comunicato della società emiliana: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Orjial Montreal Impact a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2019".

Ventuno anni, attaccante nigeriano, Okwonkwo in stagione ha collezionato nove presenze con la maglia del Bologna: otto le apparizioni in campionato, una in coppa Italia, senza però mai andare a segno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui