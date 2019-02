ROMA PORTO DI BIAGIO ZANIOLO / Luigi Di Biagio incorona Nicolò Zaniolo. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il commissario tecnico della Nazionale Under 21 ha parlato del momento del classe 1999: "Se lo avremo a disposizione per l'Europeo della prossima estate? Probabilmente verrà con noi. La Nazionale A resta la priorità, ma decideremo insieme a Roberto (Mancini, ndr) sul da farsi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Penso che sarà uno dei grandi protagonisti del torneo. Nicolò lo conosciamo da tempo. Che fosse bravo lo sapevamo tutti, ma nemmeno noi ce lo aspettavamo così forte, è stata una bellissima sorpresa". Come, ex compagno di Di Biagio: "Nemmeno Sergio me lo aspettavo così forte da allenatore. Sta dimostrando di essere un grande tecnico". Infine, ancora su Zaniolo: "La sua esplosione è stata veramente importante. Lui,sappiamo che sono il futuro dell'Italia".