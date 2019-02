CALCIOMERCATO ROMA MONCHI HERRERA / La gara di Champions col Porto, in programma fra poco all'Olimpico, consentirà alla Roma di guardare da vicino il messicano Hector Herrera, in scadenza di contratto a giugno e nel mirino anche del club giallorosso.

Ai microfoni di 'Sky Sport', prima del match, il Ds capitolino ha però smentito alcuni rumors diche danno proprio la Roma in pole per il classe '90: "Parliamo di un calciatore forte, ma al Porto ce ne sono tanti del suo livelli. Tutti parlano della Roma, ma non c'è niente. Perché non abbiamo presoa gennaio? Perché abbiamo fiducia nei nostri giocatori, siamo convinti che così la squadra è pronta e completa per raggiungere gli obiettivi - ha risposto Monchi - La squadra è viva nonostante gli infortuni e questo significa molto a proposito del nostro valore. Per stasera sono fiducioso, è una partita importante e i calciatori lo sanno. Speriamo di vedere una grande prestazione di tutti".