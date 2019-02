ROMA PORTO MANOLAS / Carica Manolas a meno di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Porto. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore greco ha presentato il match dell'Olimpico: "Queste sono le partite che tutti sognano di giocare, con lo stadio pieno.

Sarà fondamentale per il passaggio del turno e dobbiamo restare concentrati e vincere in vista del ritorno. Il Porto è una squadra molto fisica, con tanti giocatori alti e forti fisicamente. Noi non siamo da meno e siamo pronti alla battaglia". Infine, su: "È il nostro capitano, è fondamentale dentro e fuori dal campo. È troppo importante per noi e siamo contenti di averlo dal primo minuto".