REAL MADRID BARCELLONA ARBELOA MESSI/ Sono stati forse gli anni del Clasico più caldi quelli vissuti da Alvaro Arbeloa, ora opinionista del programma tv 'Chiringuito', ed ex difensore del Real Madrid dal 2009 al 2016.

Lo spagnolo infatti, in trasmissione, ha ammesso candidamente la sua antipatia nei confronti di Lionel, stella del Barcellona, come riportato da 'Mundo Deportivo': "E' sicuramente forte ma non sono mai riuscito a godermelo e non penso ci riuscirò mai. Anzi, sto contando i giorni per il suo ritiro, spero non gli manchi molto".