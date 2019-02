ATLETICO MADRID JUVENTUS GODIN / È un Atletico Madrid più forte anche delle assenze, parola di Diego Godin.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Parlando alla stampa spagnola, il capitano dei 'Colchoneros'ha parlato così del momento della sua squadra in vista dei prossimi impegni,compresa: "Stiamo bene e siamo forti, anche se ovviamente la sconfitta nel derby ha fatto male a noi e ai nostri tifosi. Stiamo già lavorando per la prossima partita, quella contro il. Sappiamo bene che dobbiamo migliorare in alcune cose e ciò ci fa risparmiare tempo in settimana. Ora ci concentriamo sulla prossima partita, che sappiamo quanto sia importante e su quelle fondamentali che arrivano dopo. Guardiamo avanti con ottimismo e fiducia".