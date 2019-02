Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>EMILIANO DI NARDO / Come annunciato dalla redazione di 'GazzettaGiallorossa.it', in occasione di quello che sarebbe stato il suo 40esimo compleanno, parenti e amici si riuniranno per rappresentare il "I Memorial Emiliano Di Nardo", il giornalista e speaker radiofonico di fede romanista scomparso prematuramente all'età di 39 anni lo scorso 21 gennaio. Il memorial si terrà il prossimo 19 febbraio presso i campi della Scuola "LA SALLE" in Via Giambattista Pagano 71, dove a partire dalle ore 20 si svolgerà la serata e il torneo di Calcio a 5.