CALCIOMERCATO INTER MILAN RABIOT PSG/ Adrien Rabiot sarà uno dei nomi caldissimi del calciomercato della prossima estate.

Il centrocampista francese, in rottura con il PSG, con ogni probabilità sembra destinato a lasciare il club parigino a giugno e su di lui, oltre alla Juventus, c'è l'interesse di Inter e Milan . Non solo, sono molti i top club europei che hanno messo nel mirino Rabiot, il Barcellona su tutti. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Stando però a quanto riportato da 'AS', anche il Manchester United avrebbe addocchiato il centrocampista transalpino, unendosi alla folta schiera di squadre che vogliono rinforzarsi con Rabiot.

