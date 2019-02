CALCIOMERCATO INTER CHELSEA MONACO BENSON MANUEL/ L'Inter è da sempre una delle società più attente nella ricerca e nella gestione dei giovani talenti. Uno di questi potrebbe essere Benson Manuel, ala del Mouscron classe 1997.

Il giocatore belga nativo di Lokeren, stando a quanto riportato da 'Voetbalnieuws', sarebbe stato visionato direttamente dagli osservatori nerazzurri in occasione della sfida contro lo Sporting Charleroi, nella quale Manuel ha siglato un assist. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Il belga però, sarebbe entrato nel mirino anche di Chelsea e Monaco, ma nessuno dei club si è fatto finora avanti concretamente. In questa stagione Manuel ha totalizzato 17 presenze in Jupiler Pro League mettendo a segno 2 reti e fornendo 6 assist per i suoi compagni.

