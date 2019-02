Atalanta-Milan, testa-coda: una statistica condanna i rossoneri

ATALANTA MILAN GOL DI TESTA / Atalanta-Milan è certamente tra le partite più attese della quinta giornata di ritorno di Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A Bergamo andrà in scena un match fondamentale per la corsa in Champions League che vedrà di fronte due delle squadre più in forma del momento:, insuperabile ultimamente, dovrà vedersela con un insaziabile. La Lega di Serie A - sul proprio sito ufficiale - riporta un'interessante statistica che pone il Milan all'ultimo posto e l'Atalanta al primo: stiamo parlando dei gol di testa, che vede i bergamaschi a 12 centri e i rossoneri ad 1.