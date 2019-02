INGHILTERRA LUTTO BANKS / Addio a Gordon Banks, leggendario portiere del calcio inglese. L'estremo difensore, noto per aver vinto il Mondiale 1966 con l'Inghilterra e per essere l'autore di quella che molti reputano come la parata più bella del calcio, si è spento a 81 anni nella sua casa di Stoke-on-Trent.

Protagonista sul campo soprattutto con le maglie di, Banks vanta 73 presenze nella nazionale inglese, ma soprattutto l'indelebile ricordo della parata più bella della storia del calcio, effettuata sunella gara traal campionato mondiale di Messico 1970.