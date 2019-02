TORINO SIRIGU / Salvatore Sirigu sta dimostrando di essere uno degli elementi migliori del Torino di Mazzarri. Il portiere non prende gol dallo scorso 19 gennaio e nell'ultima sfida contro l'Udinese è salito in cattedra parando un rigore a de Paul.

Ai microfoni di 'Gazzetta.it' l'estremo difensore ha svelato cosa serve per neutralizzare i tiri dal dischetto: "Naturalmente studio gli attaccanti ma ciò che serve sono istinto e fortuna".

L'ex PSG ha poi continuato, parlando del momento della squadra e della possibilità di raggiungere un piazzamento in Europa: "Dobbiamo mantenere la concentrazione. Serve proseguire con continuità nei risultati e nel gioco. L’Udinese ha confermato il nostro trend positivo. Siamo dentro un gruppo di squadre che sta marciando verso l’Europa: tutte stanno correndo. È importante continuare a fare punti per restare in corsa".

