JUVENTUS RONALDO / La Juventus si è ritrovata quest'oggi al centro di allenamento della Continassa per cominciare a prepararsi in vista della gara di campionato contro il Frosinone di venerdì prossimo.

Come testimoniato dal portale ufficiale bianconero, tra i bianconeri Ronaldo, Chiellini e Douglas Costa hanno sostenuto una seduta di lavoro personalizzata. Il brasiliano ha svolto nella giornata ulteriori esami che hanno evidenziato un miglioramento al problema muscolare alla coscia sinistra. In gruppo per l'intera sessione, part-time invece

