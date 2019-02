CALCIOMERCATO MILAN ROMA HERRERA / Hector Herrera sarà uno degli osservati speciali nella gara di oggi all'Olimpico. Il centrocampista messicano, capitano del Porto, affronterà questa sera la Roma, uno dei club maggiormente interessati a lui. Herrera infatti ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe lasciare il Portogallo a parametro zero. Oltre ai giallorossi su di lui è forte anche l'interesse del Milan, ma pure del Lione.

Parole che però non corrisponderebbero alla verità. Come riporta 'A Bola' il centrocampista messicano sarebbe rimasto molto sorpreso dalle parole rilasciate su Twitter dal numero uno dei transalpini. Secondo la testata lusitana, il capitano del Porto sarebbe sì lontano a rinnovare il contratto, ma non sarebbe affatto il Lione il favorito nella corsa al giocatore. Si riaprono quindi spiragli importanti per i club italiani interessati al classe 1990.

