CALCIOMERCATO REAL MADRID MBAPPE / Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo in estate, il Real Madrid ancora non avrebbe ancora trovato un sostituto all'altezza in attacco. La mancanza di un fuoriclasse lì davanti starebbe spingendo i blancos a intervenire sul mercato della prossima estate.

Il profilo sognato da Florentino porta il nome di Kylian Mbappé, attaccante in forza al Paris Saint-Germain.

L'ala destra dei parigini potrebbe decidere di trasferirsi in Spagna qualora la sua squadra non riuscisse a vincere la Champions League. Secondo il portale 'Donbalon.com' per riuscire a strappare il sì dell'attaccante, il numero uno del Real Madrid dovrebbe avallare richieste economiche ben precise. Il francese infatti vorrebbe uno stipendio annuo da circa 20 milioni di euro, cifra che rientra nei parametri di Perez. A questa andrebbero aggiungi 500.000€ per ogni trofeo vinto. L'ultima richiesta riguarderebbe il numero di maglia. Mbappé infatti vorrebbe la numero 10, attualmente occupata da Modric.

