Juventus, prestito obbligazionario tra i 100 e 200 milioni

JUVENTUS PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 200 MILIONI DI EURO / Novità in casa Juventus.

Il club - attraverso il proprio sito ufficiale - ha comunicato "che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la possibilità di emettere in una o più tranche, entro il 30 giugno 2019, un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale complessivo compreso tra 1".

MOTIVAZIONI - "La decisione - si legge - ha lo scopo di dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività ottimizzando la struttura e la scadenza del debito"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui