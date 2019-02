CALCIOMERCATO NAPOLI TONELLI SAMPDORIA / Genova scende in campo con la campagna educativa 'Una vita da social', promossa dalla Polizia di stato per sensibilizzare i più giovani sui rischi connessi all'utilizzo di internet. Ospite dell'evento anche il difensore Lorenzo Tonelli, in forza alla Sampdoria e in prestito dal Napoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giocatore toscano ha parlato del proprio futuro: "Penso a dare il massimo in campo e in allenamento. La Samp ancora nel mio futuro? Vediamo, voglio una squadra che mi dia fiducia. Dicono da Napoli che non gioco a Genova perché così non mi riscattano e per abbassare il costo del cartellino? Questa la chiamo politica. Io penso solo ad allenarmi e giocare al massimo". Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI