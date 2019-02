CALCIOMERCATO ROMA JOVIC REAL MADRID / La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Gli occhi di Monchi sono caduti da un po' di tempo anche su Jovic, attaccante attualmente all'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto dal Benfica. I tedeschi verseranno sicuramente i sei milioni per riscattare il bomber serbo, autore di una grande stagione in Bundesliga.

L'attaccante ha infatti già segnato 19 gol in questa stagione e non accenna a fermarsi. Le sue prestazioni sono finite negli occhi anche di altri club molto blasonati.

Jovic è finito nel mirino anche di Barcellona e Real Madrid, entrambe in cerca di un attaccante da inserire in rosa per il prossimo anno. Proprio la squadra di Florentino Perez sembrerebbe essere la più vicina al calciatore. Secondo 'Bild.de' infatti gli spagnoli avrebbero offerto 45 milioni di euro all'Eintracht per assicurarsi il 21enne.

