PSG BUFFON JUVENTUS / Gianluigi Buffon, ex capitano della Juventus oggi al PSG, si è raccontato ai microfoni de 'La Stampa' parlando di un ritiro ancora lontano nel tempo e della sua nuova vita a Parigi: "Sogno di stare in campo fino a 80 anni, il nonno in porta col bastone e la maglia numero uno. Al tempo stesso immagino che tutto possa finire domani, non mi pongo limiti. L'anno scorso pensavo di smettere e questo mi ha creato troppe negatività.

PSG, Buffon tra la nuova vita e l'amore per la Juventus

Mi serve entusiasmo, non ho smesso di sognare". Per restare aggiornato con tutte le news di giornata CLICCA QUI

Buffon ha quindi proseguito spiegando la sua esperienza in Ligue 1: "Un'esperienza molto bella, dopo 40 anni mi sono tolto da una zona di comfort per rimettermi in gioco sul campo e nella vita. La gente crede che sia una cavolata ma il solo provare ad imparare una nuova lingua mi fa evolvere, mi allarga la mente. Il Psg credo mi abbia voluto per l'esperienza che potevo portare".

JUVENTUS - "Mi sento come un vecchio amico. Le sono affezionato, ci vorremo bene per sempre. Ci siamo separati senza polemiche, ci sono rispetto e stima".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui