CALCIOMERCATO MILAN SUSO RINNOVO / Dopo una sessione di calciomercato estremamente intebsa tra gli arrivi di Paquetà e Piatek e l'addio di Higuain, il Milan lavora anche sulla permanenza dei big. Tra questi c'è sicuramente Suso, per il quale si punta ad un prolungamento contrattuale.

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', nei giorni scorsi sarebbero partiti i primi contatti con la dirigenza rossonera che vorrebbe eliminare o alzare sensibilmente la clausola dello spagnolo che al momento si aggira intorno ai 40 milioni di euro anche per ricacciare indietro qualunque tentativo dall'estero. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI . Suso infatti piace molto all'Arsenal anche se ha recentemente confermato la sua intenzione di proseguire la sua carriera in rossonero.