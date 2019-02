CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI KOULIBALY DYBALA / Asse Napoli-Juventus. Il match analyst ed opinionista, Adriano Bacconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio', programma in onda su 'Canale 21', lanciando una clamorosa provocazione di calciomercato: "Ai napoletani serve un sogno. Ormai è chiaro che Paulo Dybala è fuori dal progetto della Juventus.

Il Napoli deve tentare di prenderlo. Si tratta di un calciatore importante, che fa la differenza. De Laurentiis deve fare un sacrificio!". Per restare aggiornato con tutte le newsdi giornata CLICCA QUI . Bacconi pensa anche ad una soluzione clamorosa per finanziare il colpo Dybala: "La Juve per Koulibaly lo cederebbe al Napoli anche con 50mln di conguaglio. Io lo farei, i campionati non si vincono con gli stopper”.