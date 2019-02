CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO REAL MADRID / Marcelo continua ad essere uno dei nomi più caldi per la prossima sessione di calciomercato della Juventus. Il brasiliano del Real Madrid è molto amico di Cristiano Ronaldo e già nella giornata di ieri aveva lanciato segnali alla stessa Juventus.

Il mancino dei 'blancos' ha poi rincarato la dose proprio ai microfoni di 'Esporte Interativo' commentando il possibile divorzio dal club della capitale spagnola: "Se non mi vogliono, che mi paghino ed è tutto a posto. Io ho fiducia in me, nel mio lavoro, ma se arriverà il giorno in cui il Real non mi vorrà più, me ne andrò. Sarò triste ma me ne andrò".

Marcelo ha però anche ammesso che: "Finora non mi è mai passato per la testa di andare via, confido in me più di chiunque altro e non ho ragioni per cambiare squadra".

