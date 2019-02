ATALANTA-MILAN DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE GASPERINI ZAPATA GATTUSO PIATEK - Sfida dal sapore europeo quella in programma, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, tra Atalanta e Milan. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini vivono un momento un grande momento di forma, sono reduci dalla vittoria, in rimonta, contro la Spal (la quarta nelle ultime cinque partite) e puntano con decisione il quarto posto. Posizione occupata proprio dai rossoneri di Gennaro Gattuso che, nell'ultimo turno, hanno battuto agevolmente il Cagliari. Sfida nella sfida, quella tra i bomber: Duvan Zapata e Krzysztof Piatek.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MILAN

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 39, Roma 38, Lazio 38, Atalanta 38, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina 32, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 25, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone* 16, Chievo 9.

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui