ATALANTA-MILAN DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE GASPERINI ZAPATA GATTUSO PIATEK - Sfida dal sapore europeo quella in programma, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, tra Atalanta e Milan. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini vivono un momento un grande momento di forma, sono reduci dalla vittoria, in rimonta, contro la Spal (la quarta nelle ultime cinque partite) e puntano con decisione il quarto posto. Posizione occupata proprio dai rossoneri di Gennaro Gattuso che, nell'ultimo turno, hanno battuto agevolmente il Cagliari. Sfida nella sfida, quella tra i bomber: Duvan Zapata e Krzysztof Piatek.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 39, Roma 38, Lazio 38, Atalanta 38, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina 32, Sassuolo 30, Parma* 29, Genoa 25, Cagliari* 24, Spal 22, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone* 16, Chievo 9.

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui