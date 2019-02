CAGLIARI-PARMA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE MARAN D'AVERSA - Dopo la rotonda sconfitta patita nell'ultimo turno contro il Milan, il Cagliari torna in campo per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu di Rolando Maran, che ha bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda della classifica e per rinsaldare la posizione in panchina, ospitano il Parma di Roberto D'Aversa, reduce dalla sconfitta interna contro l'Inter.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Barella, Cigarini, Deiola; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barilla; Gervinho, Inglese, Biabiany. All. D'Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 39, Roma 38, Lazio 38, Atalanta 38, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina 32, Sassuolo 30, Parma* 29, Genoa 25, Cagliari* 24, Spal 22, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone* 16, Chievo 9.

*Una partita in più

