Calciomercato Milan, già decisa la difesa del futuro

CALCIOMERCATO MILAN / Il Milan ha blindato la difesa.

Non solo sul campo, dove si è abbassata la saracinesca rilanciando le ambizioni di Champions League, ma anche sul calciomercato dove la dirigenza rossonera sta lavorando per mantenere in blocco gli interpreti del reparto attualmente in rosa.

Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui a breve andranno in scena nuovi incontri per i rinnovi di Zapata e Abate ai quali si spera di aggiungere in tempi brevi i completi recuperi di Caldara e Strinic. Contando poi anche su Conti, Caldara, Musacchio, Romagnoli, Laxalt e Rodriguez, la prossima estate potrebbero non esserci movimenti sul reparto che viene considerato completo e ben assortito.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui