Uefa, UFFICIALE: minuto di silenzio per Sala in Champions ed Europa League

p>UEFA UFFICIALE MINUTO SILENZIO SALA / Il calcio mondiale è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Emiliano, l'attaccante argentino expassato ale scomparso a bordo dell'aereo che lo stava riportando in Galles. Per questo motivo l'Uefa ha annunciato ufficialmente un tributo in memoria del calciatore in vista del ritorno delle grandi competizioni europee. Prima delle gare di Champions ed Europa League, dunque, su tutti i campi si osserverà un minuto di silenzio.