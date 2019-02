MILAN FRATELLO PAQUETÀ / Il Milan scopre Lucas Paquetà, il nuovo gioiello brasiliano al primo gol in rossonero. Un sogno che si avvera, come confermato dal fratello Matheus che, ora al Monza di Berlusconi e Galliani, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' racconta: "Siamo felici e orgogliosi per quello che sta facendo mio fratello. Fin dalla sua infanzia, e io ne sono stato testimone, il suo sogno era quello di giocare a San Siro con il Milan e segnare in questo stadio.

Ha realizzato il suo desiderio e insieme quello di tutti noi che lo amiamo: siamo una famiglia unitissima".

Quindi parla della sua esperienza a Monza: Anche per me è il contesto giusto per farmi vedere. Devo migliorare moltissimo e qui posso farlo. Lucas aiuterà il Milan a raggiungere grandi obiettivi, io spero di fare lo stesso con questa società. Lucas è già bravo ma potrà diventare ancora più grande. Si trova molto bene con tutti i compagni e ha trovato da subito un bel feeling con Gattuso".

