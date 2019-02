CALCIOMERCATO JUVENTUS SALAH / Mohamed Salah di nuovo in Serie A? La Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in Italia dell'egiziano, che sarebbe finito nella lista di Fabio Paratici qualora si concretizzasse in estate l'addio di Paulo Dybala alla 'Vecchia Signora'.

Stando al 'Guardian' i bianconeri potrebbero sferrare l'assalto all'excon la cessione del numero dieci, anche se la trattativa sarebbe molto complicata vista la portata dell'operazione e la valutazione didi euro del Liverpool per il cartellino del numero 11. Per l'eventuale sostituzione di Dybala, oltre a Salah, nei radar della dirigenza della Continassa ci sarebbe anchedel Real Madrid.