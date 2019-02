JUVENTUS CHIELLINI DOUGLAS COSTA / C'è il Frosinone per la Juventus prima del cruciale impegno di Champions League con l'Atletico Madrid. E nell'anticipo contro i ciociari potrebbe rivedersi in campo Giorgio Chiellini, con Allegri che starebbe pensando di impiegare dall'inizio il capitano per fargli ritrovare il ritmo partita in vista del primo incrocio con i 'Colchoneros' di Simeone.

Il numero tre ha smaltito l'infortunio al polpaccio e già oggi potrebbe tornare ad allenarsi insieme al resto del gruppo. C'è fiducia anche per Leonardoin proiezione Atletico, mentre(tornato tra i convocati con il Sassuolo) sarà pronto per scendere in campo a fine mese. Qualche incertezza in più per Madrid resta invece sulla disponibilità di, che oggi si sottoporrà a dei nuovi controlli per valutare lo stato dell'ematoma alla coscia rimediato contro il Parma.