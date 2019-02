DIRETTA RAPID VIENNA INTER - Rapid Vienna e Inter si affrontano nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo essere tornati al successo in campionato sabato contro il Parma, i nerazzurri di Spalletti vogliono centrare un'altra vittoria esterna per provare a ipotecare subito il passaggio del turno in vista del ritorno in programma giovedì prossimo a Milano.

Gli austriaci di, invece, sognano l'impresa davanti al proprio pubblico. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadion' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Boli Bolingoli; Thurnwald, Grahovac, Schwab, Ljubicic, Ivan; Berisha. All. Kuhbauer

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

