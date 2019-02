Calciomercato Inter, Özil-Arsenal: rottura totale. Pronta la cessione

CALCIOMERCATO INTER ÖZIL ARSENAL / Niente da fare a gennaio, quando l'Inter comunque ci ha provato secondo quanto riferiscono in Inghilterra. Attenzione però a quello che sta accadendo e ciò che accadrà nelle prossime settimane attorno a Mesut Özil, il cui futuro all'Arsenal pare sempre più in bilico.

Nonostante l'ingaggio stellare, la fascia di capitano ed il numero 10 sulle spalle, il tedesco continua a deludere soprattutto per il suo atteggiamento ed il coinvolgimento all'interno della squadra.

Il britannico 'Daily Mirror' parla di 'punto di rottura' dopo che il tedesco si è chiamato fuori anche dall'ultima sfida con l'Huddersfield saltando così la 18a partita su 36 stagionali. Ecco perché la dirigenza dei 'Gunners' si sarebbe dunque decisa a cedere il calciatore e da qui all'estate ascolterà ogni offerta. Ad ora, si legge sul tabloid britannico, gli unici interessamenti concreti registrati sono quelli dell'Inter, appunto, e di alcuni club cinesi. L'ingaggio monstre di Özil, però, ha fin qui frenato soprattutto l'ipotesi nerazzurra.

