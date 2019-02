JUVENTUS DYBALA / Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare Paulo Dybala. Dopo le due esclusioni consecutive con Parma e Sassuolo, il numero dieci della Juventus si candida per una maglia da titolare nell'anticipo di venerdì contro il Frosinone.

L'argentino ha incassato i complimenti del tecnico per il piglio con cui è entrato nel finale del match del 'Mapei Stadium', senza dimenticare il gesto diche ha esultato imitando la 'Dybala-Mask' con dedica al compagno di squadra in panchina. L'ex Palermo con il Frosinone potrebbe avere anche l'occasione per guadagnarsi la titolarità per la cruciale sfida di Champions League in casa dell', con Allegri che continua a ritenerlo un elemento essenziale nel tridente d'attacco insieme a Mandzukic e Ronaldo.